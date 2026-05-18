見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第36話が18日に放送された。※以下ネタばれを含みます。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。あらすじは、りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の看護を任されることになる。しかし千佳子は、りんを受け入れようとせず、冷たい態度を取り続ける。どう接すればいいのか悩んだりんは、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希