・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０１９５．３７（－１７７．５６） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３９５０．５７（－５０５．６９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９５２．５５（－１２９．７２） ・ロシア・ＲＴＳ １１３４．５２（－１０．２０） 出所：MINKABU PRESS