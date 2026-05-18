・ＮＹダウ４９５２６．１７（－５３７．２９） 高値４９９３０．２６ 安値４９５０３．５７ ・Ｓ＆Ｐ５００７４０８．５０（－９２．７４） ・ナスダック総合指数２６２２５．１４（－４１０．０８） 出所：MINKABU PRESS