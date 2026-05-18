１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５３７．２９ドル安の４万９５２６．１７ドルと反落した。米原油先物相場と米長期金利が上昇し、株式相場の重荷となった。直近で上昇基調が鮮明となった半導体関連株の一角には利益確定目的の売りがかさんだ。 キャタピラー＜CAT＞やボーイング＜BA＞が下値を探り、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が軟