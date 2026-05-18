大阪3月限ナイトセッション 日経225先物61800-240 （-0.38％） TOPIX先物3870.0-11.5 （-0.29％） シカゴ日経平均先物61825-215 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 15日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議が進まず、緊張状態が続くなかでWTI原油先物相場は1バレル＝105ドル台と大幅に上昇した。エネルギー高を