「好き」と言ってくれないと、不安になることはありませんか？ただ、男性は言葉より行動に本音が出やすいもの。判断すべきポイントは、言葉の有無ではありません。“時間の使い方”が変わっている男性が忙しくても会う時間をつくるかどうかを確認してみましょう。本気の相手には、男性は無理のない範囲で予定を調整します。逆に、予定が空いたときだけ連絡が来るようだと、優先順位が低い可能性があるでしょう。“連絡の扱い”が雑