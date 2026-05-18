「脚だけ重たく見える」と悩んでいませんか？40代以降は筋力低下だけでなく、“脚の使い方のクセ”によって、太もも外側やお尻まわりに余計な張り感が出やすくなります。そこでおすすめの簡単エクササイズが【クラムシェル】。横向きで寝たまま行うシンプルな動きですが、お尻まわりをじんわり使いながら、骨盤の安定感まで意識できるのが魅力です。【STEP１】横向きで姿勢をセットする横向きに寝そべり、下側の腕に頭を軽く乗せ