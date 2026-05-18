運動を頑張っても、食事をきちんと管理しても、お腹ぽっこり問題がなかなか解決できないという方はいませんか？そんな方は“腹圧（腹腔内圧）が低下している”可能性が大。腹腔（食道や小腸、大腸などの内臓を含むお腹の中の空間）の内圧が低下すると外へ向かう力が多くかかってしまい、お腹ぽっこりの状態になってしまうのです。そこで習慣に採り入れたいのが、腹圧を強化する簡単エクササイズになります。腹圧を強化！呼吸法が