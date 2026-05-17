「さっき黙って飲み物買ってきてくれた」そんな男性のさりげない優しさ、心に残りますよね？実は男性は本命女性に対して“言葉より行動”で好意を示す傾向があります。そこで今回は、そんな男性が見せる「小さな気遣い」に込められた本気サインについて解説します。本命女性には“言われる前に動く”のが男性心理「寒くない？」「席ここがいいかな？」など、言葉に出す前に対応してくれる彼は、あなたを常に気にかけている証拠。本