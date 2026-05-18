東急電鉄などによりますと、池上線は18日午前7時28分頃、旗の台駅で車内のモバイルバッテリーが発火するトラブルがありました。警視庁によりますと、電車が旗の台駅に停車中、乗客の男子中学生のリュックの中に入っていたモバイルバッテリーが何らかの理由で発火し、隣に立っていた40代から50代くらいの女性が腕にやけどを負ったということです。この影響で、東急池上線は五反田駅と雪が谷大塚駅の間で一時、運転を見合わせました