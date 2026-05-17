「モテたい！」と思っても、どうすればいいのか正直わからないという女性は少なくないはず。実は、男性が「この子いいな」と思う女性には、共通する“今どきの特徴”があるんです。そこで今回は、男性が惹かれるモテ女子の「新基準」を紹介します。寄りかかりすぎない“自分軸”を持った女性が強い男性が長く一緒にいたいと思うのは、ただ甘えてくる女性より「自分の考えを持っている子」。経済的に自立しているとか、意見をはっき