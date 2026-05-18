ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブ・トップス姿で“ニューヘア”を披露した。「エクステ取ってニューヘアです」とつづり、ノースリーブ・トップス＆デニム姿でエクステを取った写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ美人さん」「可愛い」「超絶美人」「お綺麗です」「やっぱ可愛すぎる」などの声が寄せられている。瀧山アナは兵庫県出身。201