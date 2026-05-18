国内の映画館で、シネマコンプレックス（５スクリーン以上）の草分けとされる神奈川県海老名市中央の「イオンシネマ海老名」が１７日、３３年間の歴史に幕を下ろした。これまでに１８００万人が訪れたといい、駆けつけた多くのファンが別れを惜しんだ。同映画館は七つのスクリーンを構え、７番スクリーンは高い音響効果が自慢。「スター・ウォーズ」シリーズ上映の「聖地」として、全国の映画ファンに親しまれてきたが、映画館