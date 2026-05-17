仕事や人間関係で疲れている時。そんな“余裕がない瞬間”に、人の本音は出やすくなります。男性は本命相手に対して、疲れている時ほど無意識に接し方が変わっていきます。完全に雑にはならない疲れていると、誰でも余裕はなくなります。それでも男性は本命相手には、極端に雑な扱いにならないよう無意識に調整するものです。ここに、“あなたとの関係を壊したくない”という潜在意識が表れてしまうでしょう。“素の状態”を見せる