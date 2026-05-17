好きな男性の本命彼女となりたいですが、どんなに関係性が良くなっても男性からは「キープ」としか見られないことも。そこで今回は、男性から「キープにされやすい女性」の言動を紹介します。｜何をされても怒れない男性と待ち合わせをしたとき、男性が１時間以上も遅れてきたらあなたはどうしますか？ほとんどの場合すごく怒ると思いますが、なぜか男性に気を遣って怒れない女性もいるのです。そういう女性はが「彼女は何をしても