「この人は私のことを特別な存在と思ってくれている」と思った瞬間から、少しずつ判断が変わっていく。そんな感覚に心当たりはありませんか？不倫関係では、“自分だけは特別”と思うことで、冷静さを失いやすくなることがあります。“特別扱い”が強く印象に残る男性から優しい言葉をかけられる。「こんな話は君にしかできない」と言われる。そうしたやり取りが続くと、“自分だけは他の女性と違う存在”だと感じやすくなります。