会話の途中や仕事中、ふと目に入った読めない漢字。「これ、なんて読むんだろう…」と思ったものの、今さら聞きづらくて、そのまま流してしまった経験はありませんか？特に大人世代になると、「知らないと思われたくない」という気持ちが働きやすいもの。でも最近は、“全部知っていること”より、“自然に確認できること”の方が、むしろ安心感につながる場面も増えています。難読地名や人名、旧字体、専門用語などは、読めなくて