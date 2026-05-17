「ダイエット＝我慢だと思っていました」と振り返るのは、都内在住・46歳の会社員・Eさん。食事量を減らしても続かず、リバウンドを繰り返していたといいます。そんなEさんが見直したのは“生活全体の流れ”。食べ方、動き方、休み方を少しずつ整えたことで、無理なく５ヶ月で−４kgの変化につながったそうです。“食べない”をやめたら、間食が減った「以前は、とにかく食べる量を減らそうとしていました」というEさん。特に夜は