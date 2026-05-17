「運動したほうがいいのは分かっている。でも続かない」という人は少なくないでしょう。一方で、特別ストイックではないのに、自然と運動を続けている人もいます。その差は“続けやすい流れ”をつくれているかどうか。大人世代の運動習慣は、“頑張ること”より、“戻りやすい形をつくること”が続けやすさにつながるのです。最初から頑張りすぎない運動が続く人は、最初から高い目標を作りません。例えば、「毎日１時間運動する」