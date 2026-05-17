「昔は普通に履けていたデニムが、最近なんだかしっくりこない」と感じていませんか？40代・50代になると、体型そのものが大きく変わっていなくても、“腰まわりの見え方”や“重心バランス”は少しずつ変化しているもの。シルエットや丈感を少し見直すだけでも、印象は大きく変わります。今のデニム選びで大切なのは、“細く見せること”より、“軽く見せること”です。“細ければ正解”ではなくなっている以前は、「脚を細く見せ