お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、12日深夜に放送されたテレビ東京のバラエティ番組『あちこちオードリー』(毎週火曜24:30〜)にゲスト出演し、堺正章から“共演したくない”と言われた過去を語った。太田光○堺正章歌唱の楽曲を「涙を流しながら毎日聴いてる」太田は、自身が憧れた人物として堺の名を挙げ、TBS系ホームドラマ『時間ですよ』に言及。「ドラマの中で即興コントやるんですよ。それがめちゃくちゃ面白くて、笑い転げ