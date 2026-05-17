「食事を減らしても、なぜか続かない。体も重いままでした」そう振り返るのは、都内在住・41歳の会社員・Dさん。以前は、“とにかく食べる量を減らす”ことばかり意識していたものの、空腹感やストレスが強く、思うように続かなかったといいます。そこで見直したのが、食事以外の生活習慣。食べ方だけでなく、動き方や休み方まで少しずつ整えたことで、「頑張りすぎない方が続けやすかった」と感じるようになったそうです。“食べ