THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は16日、全日本の得点の半分を持ち越した女子の最終日が行われ、合計163.079点で3位に入った26歳・杉原愛子（TRyAS）が代表に内定した。日の丸を懸けた大一番でも絶やさない、彼女ならではのファンサービスを見た。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）杉原のガッツポーズが一人の女の子をとびっきり