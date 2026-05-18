【マクドナルド】で毎年登場している「期間限定パイ」が今年もカムバック！ 5月下旬まで味わえるパイは、2つの食感が楽しめるプチ贅沢な仕上がりのよう。おやつにはもちろん、ランチやディナーのサイドメニューとして追加するのも良さそうです。片手でも食べられる、期間限定のお手軽パイをぜひお見逃しなく。 食べ応えのありそうな生地に包まれた一品 期間限定で今年も登場している「ベーコンポテト