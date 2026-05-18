メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の長良川で石を水面に投げて何回跳ねるかを競う「水切り」の大会が行われました。 この大会は、自然を楽しみながら長良川を理解してもらおうと岐阜商工会議所が開催したもので、子どもから大人まで全国から100人以上が参加しました。 大会は5つの部門に分かれていて、午前中は「子どもの部」などが行われ、石が水面を跳ねた回数を競いました。 11人で競い合った「子どもの部」