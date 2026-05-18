大手ハウスメーカーとの打ち合わせで、営業担当の視線が常に「夫」だけに向いていました。家事を担う妻の意見は流され、違和感は積み重なっていきます。その感覚を信じて別のメーカーを選んだ結果、「自分の居場所」と思える家に出会えたと話す友人から聞いた、マイホーム選びのリアルな話です。 私が話しているのに、なぜ夫を見るの？ ある大手ハウスメーカーで家を建てようとし