阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。２３年７月１８日に脳腫瘍のため２８歳で亡くなった教え子、横田慎太郎さんへの思いを語った。１６日に鹿児島・日置市の自宅へ弔問に訪れ、前日の夜は、父・真之さんと母・まなみさんと会食。入院当初から余命宣告があった事実などを聞かされたという。「あの映画（栄光のバックホーム）以上に、横田も戦ってきたけど、お母さんも、お父さん