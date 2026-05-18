大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、アスリートらとバーベキューを楽しむ様子を公開した。豊ノ島は１８日までに、自身のインスタグラムを更新。「先日、増嶋家でＢＢＱしました！お肉に海鮮に、サイコー！玲子ちゃんのイカの味付けやエビの醤油漬け！お見事でした！」と記し、元バドミントン日本代表の潮田玲子さんと元プロサッカー選手の増嶋竜也さん夫婦の自宅でのバーベキューパーティーに集まったレスリングで五