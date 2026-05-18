俳優・石坂浩二(84)が主宰する模型サークル「ろうがんず」が15日、公式X（旧ツイッター）を更新し、17日まで開催されていた「静岡ホビーショー2026」での展示を紹介した。 【写真】クラクラするほどの名車…1人でこれだけ所有して乗ったとは！ 「ろうがんず」の今年のテーマは「#全部作る石坂浩二会長の愛車遍歴」だった。「石坂会長の秘蔵写真や当時の資料、年表を交えて展示」と伝えた。