“昭和歌謡”を象徴する１曲「真夏の出来事」で知られる歌手・平山みきは「黄色」をトレードマークとして活動してきた。そのこだわりは衣装だけでなく、電化製品にまで及ぶという。ところが、その「黄色」に“異変”が生じているというのだ。果たして、それは？…ということで、都内でライブを行った平山に話を聞いた。(文中敬称略) 【写真】私服も「黄色」がトレードマークできめた平山みき 「真