中国・北京で開かれた今回の米中首脳会談は、両国間の緊張・葛藤関係を安定的に「管理」することに焦点が合わせられたという評価が米国外交安保専門家の間から出ている。関税および先端技術・レアアース（希土類）の輸出規制など核心的な葛藤懸案を正面から扱うのではなく後回しにして緊張緩和を強調したという点からだ。米シンクタンク「クインシー研究所」のシニアフェロー、マイケル・スウェイン氏は16日（現地時間）、中央日報