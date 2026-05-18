韓国の大型ショッピングモールで、韓国人とみられる男性が旭日旗のタトゥーを露出したまま歩き回っていたとの目撃談が広がり、物議を醸した。これに関連し、「韓国広報専門家」として知られる誠信女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は、「国内での論争を終わらせなければならない」と主張した。徐教授は17日に発表した報道資料で、問題となった場所である水原（スウォン）の大型ショッピングモールに言及し、「動く歩道