北朝鮮がアジアサッカー連盟（AFC）U−17（17歳以下）女子アジアカップで日本を破って頂点に立った。北朝鮮は17日（日本時間）、中国蘇州スポーツセンタースタジアムで行われた決勝で日本を5−1で完破した。ユ・ジョンヒャンが1人で4ゴールを決める大活躍を見せた。北朝鮮は2024年のインドネシア大会に続いて2連覇を達成した。通算5回目の優勝を果たした北朝鮮は日本（4回）を抑えて大会最多優勝チームとなった。北朝鮮は先月タイ