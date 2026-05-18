韓国初の輸出原発であるアラブ首長国連邦（UAE）アブダビのバラカ原子力発電所団地で17日、ドローン攻撃により火災が発生したとアブダビ政府メディア局（ADMO）が明らかにした。ADMOはこの日Xに「バラカ原発内部境界の外側にある発電機でドローン攻撃による火災が発生し緊急対応した」と発表した。火災にともなう人命被害は現在まで報告されておらず、放射能安全水準にも影響がないという。韓国外交部などによると、バラカ原発で働