米国のドナルド・トランプ大統領が米中首脳会談の直後、台湾への武器売却を交渉カードと規定し、外交界に波紋を広げている。台湾の状況を韓米同盟に即自的に代入することには無理があるが、友邦の安保でさえ、いつでもトランプ式の取引の賭け金になり得るという点が浮き彫りになったためだ。米中覇権競争の間に挟まれた韓国の計算が一段と複雑になったという分析が出ている。トランプ大統領は15日（現地時間）に放送されたフォック