「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手がメジャー最長となる７回を１失点に抑え２勝目。８奪三振はメジャー２年目にして最多となり、無四球でチームの今季最長タイ５連勝に貢献した。試合後、佐々木は「結果として毎登板よくなってきていると思いますし、より安定して結果を残すためには自分のパフォーマンスを出して行かないといけない」と前を向いた。この日の佐々木は序盤