「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）２番手の広島・高太一投手が好救援を見せた。「岡本の勝ちを消さないようにと思って投げた」。僅少差での登板。計り知れない重圧をはね返し、無失点リレーのバトンをつないだ。１−０の七回１死二塁で出番が回ってきた。代打・嶋村を内角直球で投ゴロに打ち取り、続く高寺は外角直球で見逃し三振に斬った。力強い９球がチームを救った。４月２６日の対戦で近本に死球を当て、近本