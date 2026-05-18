「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）昨季最優秀防御率に輝いた阪神・才木との投げ合いに勝った。青空の甲子園で、広島・岡本駿投手の笑みがはじける。「ゼロでずっといけたので、本当に良かった」。６回１／３を４安打無失点。相手右腕に勝るとも劣らない１０４球で、２勝目をつかみ取った。初回を３人斬り。二回は佐藤輝を空振り三振に仕留めるなど、一人の走者も出さなかった。「（才木が）三振が多く、すごいプレッ