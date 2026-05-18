ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“ドハマり”のぬいぐるみを抱いたショットを公開した。「この子にドハマりシャモリくん（森の妖精）NHK青森『発見！あおもり深世界』お見逃し配信はNHKONEにて観ることができます」とつづり、ぬいぐるみを抱いているショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「りんごちゃんもシャモリもキャワです」「きゃわいし