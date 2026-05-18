「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は今季３度目の３安打をマークし、快勝に貢献。「素晴らしいゲームだった」と振り返り、自身の打撃の状態について語った。この日は初回の第１打席で中前打を放つと、四回の第３打席では初球の浮いたカーブを捉えて右前に２点打。そして九回の第５打席では逆方向へはじき返し、今季３度目の３安打だ。大谷は復調の要因を問われ、「ゾーンが