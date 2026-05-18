¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¡ÖÃæ¿©¡ÊÁÚºÚ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¡¢2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¢£¿©¤Î³°Éô°ÍÂ¸Î¨¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼ãÇ¯¡¦ÃæÇ¯¡Ê20-40Âå¡Ë¡×¡Ö¹âÎð¡Ê50¡Ý60Âå¡Ë¡×¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ï³°¿©¡¦ÁÚºÚ¤Ø¤Î°ÍÂ¸Î¨¤¬¹â¤¤¡£Ì¤º§²½¡¦¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÁÚºÚ¤¬ËèÆü¤Î¿©À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Î¾¦ÉÊÀïÎ¬¤Î¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¨¤ë¡£¢£ÁÚºÚ¤Î¹ØÆþ»þ½Å»ëÅÀ