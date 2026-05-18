昨夜（17日）岡山県玉野市で住宅1棟を全焼する火事があり、住人の男性が煙を吸い病院に搬送されました。 【現場付近の地図】玉野市で住宅1棟を全焼住人の男性（56）が煙を吸い救急搬送【岡山】 木造2階建ての住宅 約147平方メートルを全焼 警察によりますと、午後８時4分、玉野市小島地の水井信久さん（56）の住宅から煙が出ているのを近所の男性（51）が見つけ、男性の妹（38）が119番通報しました。 火は消防により