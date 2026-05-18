京都・伏見稲荷大社の門前の本町通り。観光客の賑わいが嘘のように静まり返った朝6時、木製の雨戸で閉じた営業前の店の中から、ドンッ、ドンッと律動的な音が響いてくる。この石臼と杵で餅をつく音で、伏見のまちが目覚め始めるかのようです。石臼の音から始まる、伏見の朝毎朝、石臼と杵で餅をついている「稲荷ふたば」は、昭和8年（1933年）に創業した老舗の和菓子店。豆大福、おはぎ、みたらし団子、そして5月は柏餅、6月は水無