「ごめん！切りすぎた！」【写真集】切られすぎちゃった馬正面、サイド、そして下から（画像全5枚）そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。北海道浦河郡浦河町にて、競走馬の生産・育成牧場を運営しているMaverick社のXアカウント（＠Maverick_010708）が2026年3月12日に投稿したのは、馬小屋の中でカメラをのぞき込む栗毛の馬。額から鼻筋にかけて白いラインが走る、愛らしい顔立ちがどアップで撮影されている。そし