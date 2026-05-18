1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(56)が自身のインスタグラムを約2カ月ぶりに更新。近影を公開し、“格闘技観戦”を報告した。「こんにちはご無沙汰しておりますゴールデンウィークはリフレッシュ出来ましたか？私はボクシングやプロレスなど楽しんでいました」と報告し、ブルーのキャミソール姿の写真を投稿。「マーベラスの試合でクラッシュが登場した時には天井から、クラッシュ写真入りのお札が沢山降ってきて