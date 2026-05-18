ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が、17日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演。競技生活を支えた息抜き方法や、仲直りエピソードを明かした。【写真】りくりゅうが”会いたい芸人”番組では、スタジオメンバーから「どんな息抜きの方法があるのか？」と質問が飛ぶと、木原は