東急電鉄によりますと、池上線は18日午前7時28分頃、旗の台駅で車内のモバイルバッテリーが発火するトラブルがありました。現在、五反田駅と雪が谷大塚駅の間で運転を見合わせ、雪が谷大塚駅と蒲田駅の間で折り返し運転を行っています。警視庁によりますと、電車が旗の台駅に停車中、乗客の男子中学生のリュックの中に入っていたモバイルバッテリーが何らかの理由で発火し、隣に立っていた40代から50代の女性が腕にやけどを負った