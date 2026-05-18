定期券の購入後にテレワークが増えたり、家が会社の近所になったりしたなどの理由で、定期券が使用期間の途中で不要になることがあるでしょう。その場合、残っている期間によっては、払い戻しが可能です。 今回は、定期券の払い戻しで受け取れる金額の計算方法や、払い戻しをする前の注意点などについてご紹介します。 定期券で払い戻せる金額 東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）によると、定期券は条件に