配偶者を亡くしたあと、残された家族の生活を支える制度として「遺族年金」があります。しかし、実際には「思ったより少ない」「これだけでは生活が難しい」と感じる人も少なくありません。特に、亡くなった配偶者が高収入だった場合、「遺族年金も多くもらえるのでは？」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。 では、遺族年金は毎月どのくらい受け取れるのでしょうか。また、高収入だった配偶者を亡くした場合