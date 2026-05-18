UR住宅や都営住宅は、どちらも公的なイメージがあるため、入居条件も似ていると思われがちです。しかし、実際には住宅の目的や申し込み条件に違いがあります。特に、所得に関する考え方は大きく異なります。 UR住宅を検討する際は、都営住宅と同じ感覚で考えるのではなく、それぞれの仕組みを分けて確認することが大切です。本記事では、UR住宅と都営住宅の入居条件の違いや、所得・収入基準の考え方について解説しま